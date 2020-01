Porta Elisa News



Formazione in alto mare: si fermano Nannelli e Gallon

giovedì, 2 gennaio 2020, 18:24

di diego checchi

La formazione è ancora in alto mare in vista di Chieri: Nannelli e Gallon si sono fermati a scopo precauzionale. Di conseguenza, bisognerà capire se i due saranno a posto e in caso affermativo, crediamo che almeno il primo possa essere tra i titolari. Oggi, contro la formazione Juniores, all'Acquedotto, è stata provata una Lucchese un po' sperimentale, anche per non dare punti di riferimento agli avversari.

In difesa, si sono visti, oltre al portiere Coletta, Bartolomei a destra e Nolè a sinistra, con Benassi e Papini centrali. A centrocampo, Cruciani ha agito da playmaker davanti alla difesa, con Meucci e Fazzi ai suoi lati. In attacco si sono visti Panati a destra, Iadaresta centrale e Vignali a sinistra, con quest'ultimo che ha agito in una posizione diversa dal solito. Buona la condizione di Iadresta, che è andato a segno per ben due volte e cha sta trovando la miglior intesa con i compagni.

Nel secondo tempo, sono scesi in campo tutti gli altri, compreso Remorini che a seconda della gestione degli "under" potrebbe anche trovare posto in squadra. Un altro tema da sviscerare è il modulo. La Lucchese ha giocato quasi sempre con il 4-2-3-1 e non crediamo che voglia cambiare proprio in una sfida così importante come quella con il Chieri. Staremo a vedere nelle ultime due sedute di allenamento, anche perché le soluzioni, per il tecnico rossonero, non mancano. La certezza è che a Chieri non andranno i due difensori Lici e Ligorio, che stanno ancora lavorando a parte.