Porta Elisa News



I tifosi convinti: "Ce la possiamo fare"

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:26

di diego checchi

La Lucchese ha svolto una doppia seduta in vista della sfida con il Borgosesia. Al mattino è stato effettuato prevalentemente un lavoro atletico mentre il pomeriggio la squadra si è spostata all'Acquedotto ed ha svolto un lavoro per reparti. Proprio all'Acquedotto abbiamo incontrato dei tifosi ed il primo a parlare è stato Mauro Cardinotti che ha sottolineato: "Russo, Deoma, Santoro e Vichi stanno facendo un ottimo lavoro e la Lucchese a mio avviso alla fine vincerà il campionato. E' la squadra più completa di tutte ed ha le carte in regola per superare anche il Prato. Sul mercato mi aspetto qualche altro giovane di qualità perchè è quello che serve alla Lucchese per completare la rosa".

Sulla stessa lunghezza d'onda del precedente tifoso è Andrea Di Giusto: "A livello di organico siamo molto competitivi ed a mio avviso il nostro punto forte è la preparazione atletica. Le altre squadre lavorano e fanno quattro o al massimo cinque allenamenti. Noi ne facciamo sei e questo alla lunga avrà il suo peso. Mi chiedete cosa ne penso dell'acquisto di Iadaresta. Voglio essere sicero, questo è un attaccante che in categoria ha il suo peso e lo testimonia il fatto che lo volevano tutti. A Lucca ancora ha bisogno di integrarsi bene e di capire al meglio il gioco di Monaco. Sono convinto che sarà decisivo".

A chiosare ci ha pensato Paolo Grida che ha sottolineato:" Era tanto che non vedevouna società così organizzata. Credo comunque che la svolta per la Lucchese sarà il progetto dello stadio e la sua fattibilità. Sono convinto che sia una bella opportunità anche per tutta la città che non se la deve fare assolutamente scappare. Mi auguro che il progetto di massima che verrà presentato a fine marzo o ad inizio aprile non debba subire troppi stravolgimenti e che a giro di breve si trovi l'approvazione definitiva. Ristrutturare uno stadio e farci dei negozi od aktre strutture significherebbero tanti posti di lavoro in più per la collettività e questo sarebbe un gran bel viatico."