Iadaresta: "La prestazione c'è stata, ma ci manca quel salto di qualità"

domenica, 19 gennaio 2020, 18:25

Matteo Remorini è il primo rossonero a arrivare in sala stampa al termine dell'incontroi: "Quello di è stato un pareggio importante perché abbiamo recuperato la partita, dobbiamo migliorare ma abbiamo avuto alcune buone occasioni. Mi chiedete cosa è mancato oggi? Non saprei, direi che oggi non è mancato niente, abbiamo avuto sia la cattiveria giusta che il gioco. Comunque Il campionato è ancora lungo e l'importante è mantenere la calma e la concentrazione. La direzione di gara? Nel primo tempo sembrava tenere nel secondo tempo penso abbia perso un po' il controllo. Il go? Sono contentissimo per il gol, mi mancava da tanto era dalla prima di campionato che lo aspettavo... evidentemente questo campo mi porta bene".

Dopo Remorini ha preso la parola Pasquale Iadaresta che ha cercato di spiegare perché non è ancora andato in gol: "Ci stiamo lavorando. Dopo un mese qui a Lucca, la mia analisi è che la squadra era abituata a giocare senza centravanti. Sicuramente qualcosa in più devo fare anch'io però c'è bisogno che mi arrivino più palle, io sono venuto qui per fare gol e aiutare i compagni non per fare lavoro di sponda e basta La gara? La prestazione a mio avviso c'è stata, forse avremmo dovuto sfruttare meglio gli ultimi 10 minuti dove loro erano un po' in difficoltà. Ci manca solo un piccolo passo in più, quel salto di qualità per azzannare il campionato".