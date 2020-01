Porta Elisa News



Iadaresta non si allena per la febbre

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:50

di diego checchi

Doppia seduta per i rossoneri per preparare al meglio la sfida di Sanremo. C'è da sottolineare che oggi la Sanremese ha giocato la partita di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Folgore Caratese vincendo per 1 a 0 con gol di Scalzi. Di conseguenza la posizione del tecnico Ascoli, al momento, non è in discussione e contro la Lucchese ci sarà lui in panchina.

Al mattino i ragazzi di Monaco hanno lavorato in palestra mentre al pomeriggio, la squadra si è spostata all'Acquedotto ed ha svolto prima un lavoro atletico e poi alcuni esercizi di possesso palla, in seguito, delle partitelle a pressione. Bartolomei e Panati hanno ripreso a correre mentre Iadaresta è rimasto a casa con la febbre e ci auguriamo che possa recuperare già domani, quando nel pomeriggio ci sarà la partitella contro la formazione Juniores. Per quanto riguarda il mercato, ancora nessuna novità ma è certo che Deoma stia lavorando su alcune trattative che proverà a perfezionare entro lunedì prossimo alle ore 20. Ieri avevamo detto di Belingheri ma era solo una suggestione e niente di più: il centrocampista non arriverà a Lucca.