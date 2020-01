Porta Elisa News



La Lucchese non si può più nascondere

lunedì, 6 gennaio 2020, 16:25

di diego checchi

Un giorno di riposo per ricaricare le batterie e poi, da domani, il pensiero deve essere subito al Borgosesia perché la Lucchese non si può permettere di abbassare la guardia e di credere che le partite siano facili. La vittoria di Chieri ha dato sicuramente autostima a un gruppo che ne aveva già molta, ma aver superato con una vittoria uno scontro per così dire diretto, significa veramente che la Lucchese non si può più nascondere. Il ds Daniele Deoma fa bene a fare il pompiere e a dire che la Lucchese deve fare soltanto un campionato dignitoso e che prima di tutto vengono i conti in ordine e il lavoro. Ma i tifosi è giusto che sognino perché mai come in questo campionato c'è la possibilità di fare un'impresa che all'inizio nessuno si sarebbe aspettato.

Il Prato è un punto avanti, ma la Lucchese deve pensare a sé stessa e a non mollare di un centimetro la presa. Intanto se siamo arrivati qui i complimenti vanno a tutti a partire dalla società che giorno dopo giorno ha fatto sempre le cose nella maniera migliore per poi passare a tutto lo staff tecnico e ai giocatori. Mister Monaco è stato bravo a trovare la quadratura e a infondere tranquillità e caparbietà nei suoi ragazzi e soprattutto a sfruttare tutte le doti della sua rosa.

Sei vittorie consecutive non vengono certamente per caso, ma quello che conforta di più è la condizione atletica della squadra che anche nei secondi tempi riesce sempre a correre più degli altri. Questo può essere veramente l'arma letale per poter vincere. L'ambiente deve avere entusiasmo ma non perdere di vista il fatto che la Lucchese ha bisogno di raggiungere l'obiettivo facendolo a piccoli passi e con la giusta compattezza di sempre. Se questa squadra continua con la giusta mentalità, il 2020 può regalare grandi soddisfazioni.