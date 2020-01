Porta Elisa News



Lici a parte, Ligorio in gruppo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:05

di diego checchi

Doppia seduta di allenamento per i rossoneri. Al mattino i ragazzi hanno lavorato in palestra ed in maniera prettamente atletica mentre nel pomeriggio si sono spostati all'Acquedotto ed hanno svolto, dopo un primo lavoro tattico per reparti, delle partitelle a pressione. Lavoro in parte differenziato per Lici mentre Ligorio anche oggi ha lavorato per intero con il gruppo. Meucci ha corso ai bordi del campo ma dovrebbe recuperare in vista della gara di domenica al Porta Elisa contro il GhiviBorgo.

A proposito di GhiviBorgo c'è da sottolineare che ha acquistato in questi giorni le prestazioni dell'ex portiere rossonero Iacopo Pagnini che si giocherà il posto con un altro ex portiere rossonero e suo compagno di squadra all'epoca e ci riferiamo a Lorenzo Scatena classe 2001. E' ancora presto per parlare di formazione anche perchè a parte la squalifica di Benassi, mister Monaco potrà scegliere in una rosa ampia e piena di soluzioni. In questi giorni si dovrebbe sapere qualcosa di più anche per quanto riguarda il settore giovanile ovvero la nomina del nuovo responsabile tecnico. Il nome più accreditato è quello di Massimo Valienzi ex diesse del Castelnuovo fino allo scorso anno.