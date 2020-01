Porta Elisa News



Lici finalmente in gruppo

martedì, 7 gennaio 2020, 18:07

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del Borgosesia. La prima notizia del giorno è anche la più positiva: ovvero il rientro in gruppo di Alexander Lici. Il giocatore si è completamente ripreso dall'infortunio ed è di nuovo a disposizione. L'ultima partita era stata quella della vittoria di Caronno poi aveva avuto un guaio muscolare che lo ha costretto a saltare diverse partite. Discorso diverso per quanto riguarda l'altro difensore Ligorio. Il difensore sta recuperando a piccoli passi e da oggi ha intensificato la corsa con il professor Coluccio, ma crediamo che anche per domenica non sia disponibile.

Tutte da valutare invece le condizioni dell'attaccante Mattia Gallon. La punta ha un problema ad un ginocchio e prima di capire i tempi di recupero dovrà essere sottoposto in questi giorni ad una risonanza magnetica che stabilirà il percorso di recupero da dover intraprendere. E' un peccato perchè il giocatore stava iniziando ad inserirsi negli schemi del tecnico e questo guaio che si è procurato la scorsa settimana ha frenato sicuramente il processo di crescita all'interno della squadra.

Sempre parlando dell'allenamento bisogna sottolineare che era assente anche Tarantino per un permesso accordatogli dalla società ed il giovane Lorenzo Pardini impegnato con la rappresentativa di Serie D allenata da Giuliano Giannichedda. Il difensore rossonero starà con la rappresentativa fino a domani pomeriggio e se tutto andrà bene potrà essere convocato per il prossimo torneo di Viareggio che ci sarà a marzo. Una bella vetrina sia per lui ma anche per la Lucchese visto che la società ha lavorato finora molto bene. Per domani è prevista una doppia seduta.