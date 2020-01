Lucchese-Borgosesia: 0-1 al 39' pt Si fa male Bartolomei

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 gennaio 2020, 15:19

La Lucchese ospita il Borgosesia al Porta Elisa e cerca la sua settima vittoria consecutiva per restare agganciata alla vetta. Monaco ritrova Lici e rilancia Remorini dal primo minuto: la probabile formazione

sabato, 11 gennaio 2020, 13:19

Il tecnico mette in guardia i suoi e tira il freno sul campionato: "Presto per delineare la classifica, ci sono sei-sette squadre che possono mettersi in mostra per i primi posti"

venerdì, 10 gennaio 2020, 17:46

Conferenza stampa dei vertici rossoneri: "A fine marzo verrà presentato il progetto di massima che dovrà ovviamente superare tutti gli esami degli organi competenti. Campionato? Dipende da come si muoveranno le nostre avversarie"

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:24

Al rientro dall'infortunio che lo ha condizionato nella ultime settimane, Monaco lo ha schierato nel primo tempo della classica partitella del giovedì tra i titolare: se le sue quotazioni sono in rialzo.