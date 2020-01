Lucchese-Ghiviborgo: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 26 gennaio 2020, 17:06

L'attaccante rompe il digiuno: "Una grande gioia mista a rabbia, la rabbia perché noi dobbiamo essere sempre la squadra del secondo tempo". Nolé: Ho avuto una opportunità e ci ho provato, quando ho visto che non si muoveva mi sono buttato ed è andata bene"

domenica, 26 gennaio 2020, 16:49

Daniele Deoma, in sala stampa, commenta la partita, ma parla anche del mercato che è a pochi giorni dalla chiusura: "Può accadere di tutto, siamo vigili in entrata, mentre in uscita ci sono una decina di giocatori richiestissimi, ma non ci muoveremo. Se c'è la possibilità dobbiamo provare a rinforzarci.

domenica, 26 gennaio 2020, 16:38

Rino Lavezzini, tecnico del Ghiviborgo, risultato a parte, è soddisfatto. Ha finalmente visto una reazione da parte dei suoi: "Partita strana, se facevamo il rigore era diverso, il primo tempo fatto con una squadra come la Lucchese mi fa ben sperare: ci possiamo salvare"

domenica, 26 gennaio 2020, 16:32

Tre punti importanti, tre punti che portano serenità nello spogliatoio rossonero, come sottolinea il tecnico Francesco Monaco: "Nel primo tempo abbiano sofferto tantissimo il loro palleggio in mezzo al campo e abbiamo rischiato l'osso del collo, era una gara in cui avevamo tutto da perdere"