Mercato, arriva anche Principi

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:01

Il tecnico ha numerosi ballottaggi in vista della gara con la Sanremese: in difesa la certezza è il rientro di Benassi, a centrocampo, accanto a Cruciani, maglia contesa tra Nolé e Meucci mentre il neoarrivato Lionetti, oggi al primo allenamento, dovrebbe finire in panchina

giovedì, 30 gennaio 2020, 19:12

Il direttore generale e il diesse parlano alla presentazione di Lionetti: "Qualcuno la settimana scorsa mi ha chiesto: ma siete pronti in caso di vittoria? Io ho risposto sì senza esitazione, ma non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti”. Deoma: "Il mercato ancora apertissimo"

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:05

La Lucchese dà ulteriore sostanza al suo centrocampo: la società rossonera ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista Giorgio Lionetti, nell'attuale stagione ha giocato in serie C nel Rimini: "Mi piace poco parlare, preferisco che lo faccia il campo per me... "

giovedì, 30 gennaio 2020, 17:02

Nella partitella in famiglia, il tecnico prova il giovane Matteoni al fianco di Benassi nel ruolo di difensore centrale e Papini sulla corsia di destra. Iadaresta, Nannelli e Panati hanno lavorato a parte, mentre Ligorio e Gallon sono rientrati a pieno regime in gruppo ed hanno svolto la partitella