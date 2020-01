Porta Elisa News



Mercato, Lucchese vicina a Soldati

lunedì, 13 gennaio 2020, 19:55

di diego checchi

La Lucchese è molto vicina a tesserare Edoardo Soldati, terzino destro classe 2000, il cui cartellino è di proprietà del Venezia ma che in questi mesi era a Picerno in serie C dove ha avuto poco spazio con due presenze in campionato e 50 minuti giocati ed una presenza in Coppa Italia da 90 minuti. Il giovane difensore esterno è in procinto di rescindere con il Picerno per accasarsi e fare una nuova esperienza in maglia rossonera in Serie D dove potrà così trovare più spazio.

Staremo a vedere nelle prossime ore se questa trattativa si concluderà positivamente. Quello che è certo che sull'asse Picerno-Lucchese si sono inviate diverse trattative visto che a Picerno lo scorso anno c'erano Coletta, Ligorio e Gallon.