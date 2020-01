Porta Elisa News



Mercato, per il centrocampo arriva Lionetti": Contento di essere qui""

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:05

La Lucchese dà ulteriore sostanza al suo centrocampo: la società rossonera ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista Giorgio Lionetti. Nato a Siderno (Rc) il 9 maggio 1998, è alto 1,76 per 70 chili, nell'attuale stagione ha giocato in serie C nel Rimini dove ha disputato sei gare.Dopo l’inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, dove totalizza altre 4 presenze, poi a dicembre l’approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze in D. Nello scorso campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in tre occasioni contribuendo al ritorno in serie B della Juve Stabia, prima del trasferimento in Romagna.

Su di lui ha speso parole importanti anche l'ex rossonero Marco De Vito, che ha detto che è un giocatore di quantità e qualità, un bravissimo ragazzo ed un gran colpo per la Lucchese. Lionetti è parso un giovane con la testa sulle spalle ed ha accettato Lucca con grande entusiasmo.

"Sono molto contento di essere qui, voglio subito ringraziare i direttori che hanno parlato prima di me per le belle parole che hanno usato. Ho accettato di venire qui perché mi ha colpito molto il progetto che mi è stato presentato e ringrazio ancora il direttore Deoma per avermi scelto. Ringrazio altresì i miei procuratori La Mura e Ghirardi per avermi dato questa opportunità. Sono qui per dare una mano a questa squadra, e già da domani mi metterò a disposizione del mister per dare il mio contributo".

Ha già preso informazioni sul campionato? Ha visto la classifica?

"Certo, mi sembra un girone molto equilibrato, la classifica è corta e il campionato è ancora lungo. Da domani si comincia a lavorare poi vedremo dove si arriverà".

Lei ha giocato in piazze importanti...

"Sì e vengo in un'altra piazza con grande storia, sono contento di essere qui".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Mi piace poco parlare, preferisco che lo faccia il campo per me... se devo descrivermi dico che sono il classico centrocampista che fa bene le due fasi".

Conosce già qualcuno dei suoi nuovi compagni?

"Non personalmente, ma ci sono molti nomi noti".