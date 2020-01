Porta Elisa News



Mercato: per il centrocampo, idea Belingheri?

martedì, 28 gennaio 2020, 18:47

di diego checchi

Mancano tre giorni alla chiusura del mercato e crediamo che il DS Daniele Deoma voglia arrivare a determinati obiettivi, un centrocampista di qualità e un esterno destro classe 2001 che possa dare il cambio a Bartolomei e Pardini. Il DS non si sbilancia sulle trattative in corso e allora proviamo noi a capire come si sta muovendo la Lucchese.

È chiaro che i giocatori professionisti, per scendere in D, devono fare la risoluzione del contratto ed allora in queste ore ci è balzato agli occhi un nome, quello di Luca Belingheri, classe 1983, che sta trattando la risoluzione del suo contratto con la Pergolettese, società che milita nel girone A della Serie C. Belingheri è un centrocampista dagli ottimi trascorsi perché ha giocato, tra le altre, con le maglie di Padova, Livorno, Torino e Ascoli. Sarebbe la classica mezz'ala di qualità che può fare anche la mezza punta. Da capire se questa può essere una pista percorribile.

Intanto, guardando al mercato delle altre, bisogna sottolineare che il Prato ha ingaggiato un altro attaccante dopo gli infortuni di Cellini e Fofanà, si tratta di Franklyn Akammadu, classe '98 in arrivo dall'Alessandria. L'ultima curiosità che vogliamo darvi è quella relativa a Daniele Mannini, che qualcuno aveva accostato alla Lucchese dopo la rescissione con il Pontedera: il centrocampista esterno sta trattando il suo approdo alla Pianese in Serie C.