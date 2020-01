Porta Elisa News



Mercato, Remedi verso il Rimini

martedì, 14 gennaio 2020, 18:57

di diego checchi

Facciamo un po' il punto sul mercato della Lucchese, che si può evolvere in queste ore. Il direttore sportivo Daniele Deoma sta lavorando per chiudere due o tre operazioni e vorrebbe fare qualcosa anche prima della fine della settimana. Ecco le situazioni più calde. Per quanto riguarda il difensore Edoardo Soldati, classe 2000 proveniente dal Picerno ma di proprietà del Venezia, c'è da registrare che la Lucchese è pronta a sferrare l'attacco decisivo ma sul giocatore si è inserito anche il Lecco dalla Serie C e questo potrebbe complicare un po' la trattativa. C'è chi dice comunque che il giocatore potrebbe arrivare a brevissimo a Lucca ma non ci sono conferme in merito.

Sulla situazione di Remedi, bisogna sottolineare che la trattativa è ancora aperta e la dirigenza rossonera sta aspettando la decisione del giocatore, che ad oggi sembra essere orientato la proposta del Rimini in Serie C. Addirittura, il sito Gianlucadimarzio.com darebbe per fatta l'operazione anche se non ci sono ufficialità e quindi la Lucchese può ancora sperare. È chiaro che se Remedi non dovesse arrivare, la Lucchese si potrebbe buttare su un altro centrocampista dalla Serie C; vedremo nelle prossime ore quale sarà l'evolversi della situazione anche se la Lucchese sta facendo di tutto per portare Remedi a Lucca. Si può dire che quindi che il mercato è in fermento.