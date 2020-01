Porta Elisa News



Meucci ce la fa per il Ghiviborgo

martedì, 21 gennaio 2020, 18:25

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista del match con il Ghivizzano e ci sono solo buone notizie. Infatti, Ligorio è rientrato in gruppo e potrebbe essere a disposizione mentre Meucci non si è allenato ma solo a scopo precauzionale, il giocatore ci sarà. Da ricordare che sarà squalificato per un turno Benassi che era in diffida, per il resto tutti stanno bene.

Possesso palla, corsa e partitella finale, è stato questo il menù voluto da Monaco nell'allenamento di oggi. C'è da sottolineare che dopo il punto di Forte dei Marmi la squadra è concentrata sulla partita di domenica che sembrerebbe abbordabile, visto che la squadra di Lavezzini è ultima in classifica, ma potrebbe comunque nascondere delle trappole inaspettate. Quello che è certo è che la Lucchese vorrà riprendere a vincere, sperando in un passo falso del Prato nella trasferta di Caronno.