Porta Elisa News



Monaco: "Borgosesia, squadra che gioca bene: servirà massima attenzione"

sabato, 11 gennaio 2020, 13:19

di diego checchi

Mister Monaco presenta la partita contro il Borgosesia, ma prima di tutto fa il punto sugli indisponibili: “Vignali non sarà convocato, ha avuto problemi in settimana e non vogliamo rischiare, anche Ligorio e Gallon sono fuori. Ligorio va meglio, dovrà lavorare a parte ancora una settimana a parte poi si valuterà se farlo rientrare in gruppo. Il Borgosesia è una squadra che gioca bene, dovremo entrare in campo concentrati e avere grande rispetto degli avversari".

Nolè giocherà ancora da terzino?

“È un giocatore della rosa ed è importante che possa svolgere più ruoli ma non è un terzino. In ogni caso preparo i ragazzi settimana per settimana a seconda delle necessità, per domenica si vedrà”.

In settimana abbiamo visto bene Lici…

“Non vedevamo l’ora di avere un uomo in più a disposizione ma non è un sinistro naturale. È fondamentale avere scelte in più oltre agli undici titolare, visto che spesso chi subentra può essere decisivo, e oggi mi girano le scatole non avere Vignali”.

Domenica scorsa è parso che Iadaresta giocasse troppo lontano dalla porta

“Non direi, è normale che una punta scenda anche a centrocampo. Domenica ha fatto una buona partita, ma dobbiamo migliorare sugli esterni e servirlo meglio”.

Quando si comincerà a delineare la classifica?

“Adesso è sempre presto, comunque direi che sono 6 o 7 le squadre che possono lottare per i primi posti”.