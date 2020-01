Porta Elisa News



Monaco: "Buon punto contro una buona squadra"

domenica, 19 gennaio 2020, 16:47

Francesco Monaco è tutto sommato soddisfatto del punto preso anche se l'obiettivo era vincere: "Ho provato a metter Bitep per scardinare la loro difesa passando al 4-4-2. Speravo Vignali e Nannelli avessero un guizzo. Benassi era in diffida, peccato per l'ammonizione finale. Iadaresta? Oggi i cross sono arrivati, è normale che dobbiamo essere più precisi. Dobbiamo migliorare sotto porta, sia gli esterni sia gli attaccanti. E' un punto giusto contro una buona squadra".

E' stata una partita anche maschia ma dobbiamo cercare di fare bene, per l'arbitraggio nulla da dire. Peccato per l'infortunio di Meucci, ho messo Nolé per mettere esperienza in mezzo al campo, Fazzi aveva avuto un piccolo problema venerdì. Soldati? Secondo me ha fatto una onesta partita, come tutti gli altri, ha spinto di più nel primo tempo, ma comunque un esordio positivo".