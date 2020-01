Monaco prova Matteoni al fianco di Benassi

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 30 gennaio 2020, 19:12

Il direttore generale e il diesse parlano alla presentazione di Lionetti: "Qualcuno la settimana scorsa mi ha chiesto: ma siete pronti in caso di vittoria? Io ho risposto sì senza esitazione, ma non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti”. Deoma: "Il mercato ancora apertissimo"

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:05

La Lucchese dà ulteriore sostanza al suo centrocampo: la società rossonera ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista Giorgio Lionetti, nell'attuale stagione ha giocato in serie C nel Rimini: "Mi piace poco parlare, preferisco che lo faccia il campo per me... "

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:50

Doppia seduta di allenamento per i rossoneri: il centravanti resta a casa per un attacco influenzale, Bartolomei e Panati riprendono invece a correre. Attesa per le mosse sul mercato destinate a rinforzare la rosa

martedì, 28 gennaio 2020, 18:47

A pochi giorni dalla fine del mercato, la Lucchese continua a cercare un centrocampista e un esterno destro classe 2001: per il primo ruolo, una possibile opzione è quella dell'ex Padova, Livorno e Ascoli