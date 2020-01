Monaco: "Contro il Chieri ci attende una partita tosta"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 3 gennaio 2020, 18:48

L'attaccante esterno ex Fiorentina si è allenato con i compagni mentre il giocatore arrivato dal Licata nel mercato di dicembre non si è visto e quindi la sua presenza è in forte dubbio

venerdì, 3 gennaio 2020, 09:33

La formazione piemontese allenata da Massimo Morgia è in categoria da molti anni e si rinforzata nel mercato di dicembre, quando sono arrivati il portiere Giappone, il centrocampista Coulibaly e all'attaccante Silenzi. Ecco come gioca

giovedì, 2 gennaio 2020, 18:24

Contro la formazione Juniores, all'Acquedotto, è stata provata una Lucchese un po' sperimentale, anche per non dare punti di riferimento agli avversari: Iadaresta a segno due volte e in crescita

mercoledì, 1 gennaio 2020, 19:59

In vista della trasfetta di Chieri non ci saranno quasi sicuramente Lici e Ligorio che stanno lavorando ancora a parte con il professor Coluccio. Anche Pardini sta lavorando a parte per un piccolo fastidio muscolare ma dovrebbe recuperare