Continuare a tutto gas

sabato, 11 gennaio 2020, 15:19

di diego checchi

È importante dare continuità dopo la vittoria di Chieri. L’avversario di turno è il Borgosesia e sulla carta potrebbe sembrare abbordabile, ma è proprio di queste squadre che non bisogna fidarsi. La Lucchese dovrà fare la propria partita e cercare di incamerare i 3 punti, sperando che il Prato faccia un passo falso a Seravezza. Al di là dei lanieri, la Lucchese deve pensare a se stessa e spingere sull’acceleratore per cercare di centrare la settima vittoria consecutiva.

Monaco ed il suo gruppo stanno facendo grandi cose, anche alla Luce del fatto che questa società è partita dopo un fallimento ed ha allestito la squadra in fretta e furia, ed essere a un punto dalla prima è già un vanto. La formazione rossonera però ha nelle sue corde, e qui ci sbilanciamo, la possibilità di fare il salto di categoria. Ha ragione mister Monaco quando sottolinea che bisogna guardare partita per partita e non fare tante tabelle, altrimenti si rischia di perdere la concentrazione.

L’augurio della società, e anche il nostro, è che allo stadio ci sia un po’ più di gente rispetto alle altre partite, senza mai dimenticare, però, che lo zoccolo duro è encomiabile per l’attaccamento ai colori rossoneri. Per quanto riguarda la formazione, rientrerà Lici dopo l’infortunio, e a nostro avviso giocherà dall’inizio sulla fascia sinistra. Se il mister non dovesse reputarlo pronto per in 90’, spazio a Nolè. Non convocato invece Vignali per un problema muscolare, al suo posto ci sarà Remorini. Sarà convocato anche il moldavo classe 2002 Yener. Per il resto vedremo in campo la stessa squadra che ha vinto a Chieri. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Lici, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Meucci, 9 Iadaresta, 10 Fazzi, 11 Remorini. A disposizione: 12 Luglio, 13 Pardini, 14 Lucarelli, 15 Nolè, 16 Gueye, 17 Presicci, 18 Bitep, 19 Tarantino, 20 Panati. Allenatore: Monaco.