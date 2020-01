Paradossi: "La Lucchese è la mia squadra del cuore"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:37

Ormai tutto fatto per il difensore classe 2000 che è ufficialmente tornato per fine prestito dal Picerno al Venezia e adesso dovrà soltanto definire alcune questioni burocratiche con la società lagunare, a quel punto il trasferimento alla Lucchese sarà cosa fatta

martedì, 14 gennaio 2020, 18:57

Il centrocampista oggetto delle mire della Lucchese a un passo dal Rimini: dovesse saltare, la società si orienterà su un altro giocatore sempre di serie C. Qualche difficoltà anche per il giovane scuola Venezia Soldati su cui è in pressing il Lecco

martedì, 14 gennaio 2020, 18:52

Alla ripresa degli allenamenti, i tre rossoneri non ci sono: Benassi starà fermo sino a giovedì per il problema avuto al polpaccio, non preoccupano le condizioni degli altri due. Verso il recupero Gallon e Bartolomei

lunedì, 13 gennaio 2020, 19:55

La Lucchese a un passo dal tesserare Edoardo Soldati, terzino destro classe 2000, il cui cartellino è di proprietà del Venezia ma che in questi mesi era a Picerno in serie C dove ha avuto poco spazio con due presenze in campionato: il difensore è in procinto di rescindere