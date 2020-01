Porta Elisa News



Ripresa degli allenamenti: ci sono Ligorio e Gallon

martedì, 28 gennaio 2020, 18:26

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista della Sanremese e c'è una buona notizia da poter dare: Ligorio e Gallon hanno svolto l'intero lavoro con il gruppo e quindi dovrebbero essere disponibili per domenica. Ancora out invece Bartolomei, che è a casa con l'influenza. Influenza che ha colpito anche Iadaresta che è rimasto fermo per precauzione ma già da domani dovrebbe essere a disposizione. Matteo Nolè, invece, ha lavorato a parte a scopo precauzionale.

Da ricordare che domenica prossima rientrerà Benassi dopo il turno di squalifica e quindi, per quanto riguarda il reparto difensivo, le soluzioni paiono essere molteplici. Riguardo alla Sanremese, bisogna sottolineare che la squadra della città dei fiori domani giocherà la prima delle due semifinali di Coppa Italia contro la Folgore Caratese a Sanremo ed è per questo che è rimasta in stand-by la posizione del tecnico Ascoli, che sembrava essere traballante. Se dovesse fare male in Coppa, non è escluso che contro la Lucchese ci possa già essere un nuovo allenatore che prenderebbe in mano la squadra da giovedì. In fin dei conti, gli ultimi risultati della Sanremese non hanno rispettato le attese della dirigenza.