Soldati già agli ordini di mister Monaco

mercoledì, 15 gennaio 2020, 18:02

La notizia della giornata è quella che Edoardo Soldati, terzino destro classe 2000, è arrivato a Lucca e si è allenato nel pomeriggio già con la squadra di Monaco. Lo avevamo già anticipato in mattinata e le nostre previsioni si sono rilevate azzeccate. Il giocatore deve essere ancora ufficializzato ma è solo questione di ore. Intanto sfuma il centrocampista Lorenzo Remedi che si è accordato con il Rimini fino al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda la squadra Vignali e Lucarelli sono rientrati in gruppo così come Gallon. Quindi saranno sicuramente disponibili. Benassi e Cruciani hanno lavorato ancora a parte ma dovrebbero recuperare così come Lici. Bartolomei è tornato in gruppo dopo la botta alla testa che lo aveva costretto a chiedere il cambio domenica scorsa. insomma la Lucchese sembra essere pronta per affrontare il derby contro il Real Forte Querceta al quale mancherà quasi tutta la difesa ovvero l'ex Guidi, Tognarelli e Giovannelli. Per domani è prevista una partitella in famiglia all'acquedotto.