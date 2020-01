Porta Elisa News



Soldati schierato nella partitella del giovedì

giovedì, 16 gennaio 2020, 18:32

di diego checchi

La partitella contro la Juniores non ha dato particolari indicazioni in vista di domenica prossima, perché tanti giocatori sono rimasti ai box a scopo precauzionale. La curiosità della giornata è stata l'impiego, nel primo tempo, del difensore Edoardo Soldati, classe 2000. Il giocatore non è stato ancora tesserato per una questione burocratica che si dovrebbe sbloccare in queste ore e dovrebbe a disposizione per domenica. Il terzino ex Picerno ha giocato con grande disinvoltura e se la cava bene con tutti e due i piedi, ha cercato l'intesa con i nuovi compagni ed è andato anche al cross più volte, destando una buona impressione.

Per il resto, la difesa era composta da Papini e Lucarelli centrali con Bartolomei a destra. Benassi non ha fatto la partitella ma farà di tutto per recuperare. A centrocampo oggi ci sono state diverse defezioni dato che mancavano Cruciani e Fazzi; al loro posto hanno giocato Meucci e Nolè con Nannelli e Remorini sugli esterni. In attacco Vignali ha manovrato alle spalle di Iadaresta. Proprio il bomber campano ha fatto due reti di pregevole fattura dimostrando che si sta integrando al meglio con i compagni. Nel secondo tempo, hanno giocato tutti gli altri, compreso Gallon, che si è completamente ristabilito dal problema al ginocchio.