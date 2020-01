Porta Elisa News



Urge tornare a vincere

sabato, 25 gennaio 2020, 17:17

di diego checchi

Vincere e basta, è questo l'unico pensiero che deve avere la Lucchese per la partita contro il Ghiviborgo. Con tutto il rispetto per la squadra di Lavezzini che sta lottando per togliersi dall'ultimo posto in classifica, la Lucchese domani (ore 14,30) deve entrare in campo con l'atteggiamento di una squadra pronta a lottare su tutti i palloni e fare gioco per capitalizzare le occasioni che gli capiteranno. Diciotto punti di differenza tra le due squadre dimostrano che la Lucchese può e deve lottare un solo risultato.

È vero che il Ghiviborgo verrà a Lucca per chiudersi e inaridire le fonti del gioco rossonero, ma questo non deve scalfire la convinzione dei ragazzi di Monaco, che dovranno buttarla dentro in ogni modo, anche perché se il Prato dovesse venire sconfitto dalla Caronnese, la Lucchese diventerebbe prima in classifica e potrebbe andare a giocarsi la sfida con la Sanremese con il morale alto. La squadra rossonera si è allenata molto bene in settimana, ma dovrà fare a meno di Ligorio e Gallon, ancora infortunati, di Panati, colpito da un attacco influenzale e di Benassi, squalificato.

Proprio per questo il tecnico ha deciso di convocare il giovanissimo Matteoni, che proprio oggi gioca anche con la Juniores nel match di Pontedera. La domanda che si fanno i tifosi è: chi sostituirà Benassi? Ebbene, Meucci sembra essere il prescelto. Per il resto si va verso la formazione che ha giocato domenica scorsa, con Fazzi o Nolè a far coppia con Cruciani a centrocampo. Questa la probabile formazione.Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Soldati, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Meucci, 7 Nannelli, 8 Fazzi, 9 Iadaresta, 10 Vignali, 11 Remorini. A disposizione: 12 Luglio, 13 Matteoni, 14 Lucarelli, 15 Pardini, 16 Nolè, 17 Lici, 18 Gueye, 19 Bitep, 20 Tarantino. Allenatore: Monaco.