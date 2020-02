Porta Elisa News



115 anni della Lucchese, Barsanti: "Il Comune si muova per la targa di fondazione"

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:42

Nel giugno dell'anno scorso il consiglio comunale ha approvato la mozione del consigliere Fabio Barsanti, che chiedeva di realizzare una targa in memoria della fondazione della Lucchese. Una targa da sistemare dietro il coro di San Michele, dove il 25 maggio del 1905 nacque il calcio a Lucca, ma di cui ancora non si è fatto niente.

"A quasi otto mesi dalla seduta di Consiglio comunale dove fu approvata la mia mozione per realizzare la targa di fondazione della Lucchese - dichiara Barsanti in una nota - niente si è mosso a livello di procedure, richiesta delle autorizzazioni ecc. Quel giorno in aula votarono a favore quasi tutti i consiglieri, dando un segnale simbolico di vicinanza alla squadra. Quest'anno, tra l'altro, ricorrono i 115 anni da quel 25 maggio 1905, come ho ricordato nell'ultimo Consiglio sollecitando sindaco e giunta ad attivarsi in tal senso".

"Le celebrazioni a maggio di quest'anno – continua la nota – potrebbero e dovrebbero aver luogo proprio in via S. Lucia, dove avremmo l'occasione di regalare a città, tifosi e società la nuova targa celebrativa. Anziché perdere tempo in iniziative politiche strumentali, che niente hanno a che fare né con la Lucchese né con il calcio a Lucca, invito l'Amministrazione a mettersi in moto attraverso gli uffici per non mancare quell'appuntamento molto importante".