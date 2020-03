Agevolazioni tariffarie su rifiuti e riscaldamento per il 2019: la scadenza per le domande sospesa fino alla fine dell’emergenza sanitaria

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 marzo 2020, 17:40

Il prefetto di Lucca Francesco Esposito fa appello al senso di responsabilità di ognuno e invita tutti a rimanere a casa, uscendo solo per esigenze lavorative, di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità .

giovedì, 12 marzo 2020, 14:47

Appello di Confcommercio, nel recepire una segnalazione proveniente dalla Prefettura di Lucca, ai negozi di prima necessità come ad esempio gli alimentari, affinché restino aperti anche in questi giorni di emergenza legata al coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 11:32

Da oggi giovedì 12 marzo l'ente di Palazzo Ducale chiude al pubblico, dopo aver preso analogo provvedimento nei giorni scorsi per gli spazi museali, anche i propri uffici, garantendo comunque i servizi essenziali e le comunicazioni on line o via telefono. Ecco tutte le informazioni

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:09

sarà utilizzata per allestire una struttura recettiva in grado di accogliere sia persone in stato di isolamento volontario o in osservazione per valutare l’andamento dei sintomi. Via libera per i mercati dei prodotti agricoli del Foro Boario e di piazza San Francesco