Benassi, respinto il ricorso contro la squalifica

giovedì, 5 marzo 2020, 18:21

di diego checchi

Il ricorso contro la squalifica di Maikol Benassi è stato respinto e quindi il giocatore dovrà scontare le restanti due giornate da quando riprenderà il campionato. Infatti, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale si è espressa oggi ed evidentemente non ha ritenuto opportuno abbuonare una giornata al giocatore accogliendo il ricorso.

È un peccato perché Benassi è un pilastro della difesa rossonera e perderlo per altre due giornate non è sicuramente una buona cosa. La Lucchese, comunque, ci ha provato ed ha fatto di tutto per potergli ridurre la squalifica ma evidentemente ha pesato il fatto che il giudice sportivo lo ha squalificato per gioco violento. Ricordiamo che lui era stato espulso nella partita di Savona per un contatto testa a testa con l'attaccante Siani.