Casale, la voglia di vincere c'è tutta

venerdì, 7 febbraio 2020, 08:20

di diego checchi

Il Casale è sicuramente una squadra costruita per arrivare nelle prime posizioni del campionato. La compagine piemontese ha 38 punti e viene dal pareggio per 1 a 1 interno contro il Borgosesia e il gol dei nerostellati è stato segnato dal neo acquisto Di Renzo, arrivato a dicembre dalla Pro Sesto. In questa squadra c'è anche un ex rossonero e stiamo parlando di Angelo Buglio, classe 1980 che inizio la sua carriera da calciatore proprio nella Lucchese, giocando anche dei campionati di Serie C da protagonista. A quarant'anni si sta togliendo ancora delle soddisfazioni e domenica dovrebbe essere titolare visto che mancherà per squalifica Todisco e quindi Poesio o Di Lernia andranno a ricoprire il ruolo dell'ex Folgore Caratese, lasciando quindi posto per Buglio sulla trequarti.

La curiosità è che il tecnico del Casale è Francesco Buglio, padre proprio di Angelo, che ha allenato tanti anni in Serie C e risiede come il figlio a Viareggio. Il modulo tattico del Casale è il 4-3-1-2 e dobbiamo dire che la squadra è piuttosto esperta dal centrocampo in avanti, perché elementi come Di Lernia, Poesio, Coccolo e Di Renzo sono giocatori importanti per questa categoria. Uno dei ballottaggi per i piemontesi potrebbe essere quello tra Vecchiarelli e Lamesta, entrambe classe 2000. Al "Porta Elisa" arriveranno 150-200 tifosi che sosterranno la squadra con la tristezza nel cuore per la scomparsa di un tifoso e collaboratore, Marco Linarello.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Tarlev, 2 Bianco, 3 Villanova, 4 Di Lernia, 5 Cintoi, 6 Pinto, 7 Coccolo, 8 Poesio, 9 Di Renzo, 10 Buglio, 11 Vecchiarelli. A disposizione: 12 Rovei, 13 Fabbri, 14 Pisanello, 15 Mullici, 16 Sadouk, 17 Brugni, 18 El Kahayari, 19 Lamesta, 20 Provera. Allenatore: Buglio.