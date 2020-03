Comune di Lucca, uffici chiusi: ecco tutti i numeri

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 21 marzo 2020, 18:20

La società rossonera, a seguito del perdurare dell'attuale situazione sanitaria nazionale, comunica che la sospensione degli allenamenti è stata prolungata fino al 3 aprile 2020. A quella data verranno assunte ulteriori decisioni

sabato, 21 marzo 2020, 16:11

Da questo fine settimana molte catene di supermercati modifichano gli orari di apertura a causa dell’emergenza coronavirus, ma il cambio non è legato a problemi di rifornimento né alimentare né di prima necessità. L’invito rivolto a tutti è dunque a non correre ad accaparrarsi generi alimentari

sabato, 21 marzo 2020, 16:08

Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2012 i contagiati dall’inizio dell’emergenza e a 72 i decessi. In provincia di Lucca, una sessantina di nuovi casi in un giorno: il più forte incremento dall'inizio dell'epidemia

venerdì, 20 marzo 2020, 17:44

Registrati un numero di casi più che doppio rispetto a ieri: il totale sale a 1793, i morti sono complessivamente 47. Diciannove nuovi contagi in provincia di Lucca, mentre le persone in isolamento domiciliare sono circa 3000 nella ASL Nord Ovest