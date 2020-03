Con la Carrarese finisce 1-1

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 28 febbraio 2020, 19:02

Ultimi due giorni di lavoro in casa rossonera prima di staccare per altri due giorni per poi ritrovarsi martedì prossimo alle ore 14,30 quando inizierà la settimana tipo in attesa di capire se l'8 marzo, il campionato riprenderà oppure no e se l'emergenza Coronavirus sarà terminata

giovedì, 27 febbraio 2020, 15:15

Il presidente rossonero fa il punto sui riflessi dell'emergenza Coronavirus: "Se staremo fermi una settimana, penso che ripartiremo dalla gara contro il Prato. Però non ci sono certezze. Giusto comunque interrompere il torneo"

giovedì, 27 febbraio 2020, 08:26

Il tecnico della rivelazione Seravezza: "Il campionato se lo giocheranno Lucchese, Prato e Casale. Non penso che il Seravezza potrà lottare con loro, ci troviamo lì ma non credo di poter competere per la vittoria finale. Giusto fermare il torneo per il Coronavirus"

mercoledì, 26 febbraio 2020, 17:56

La squadra ha ripreso la preparazione in attesa di capire quando riprenderà il campionato, se starà fermo solo questa settimana oppure di più: Vignali e Gallon hanno svolto un lavoro in palestra