Coronavirus, 44 nuovi casi in Toscana

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 marzo 2020, 19:38

Da venerdì 13 marzo fino al 3 aprile accessibile a tutti la Zona a traffico limitato. I varchi elettronici saranno spenti per consentire una più agevole accesso alle persone in difficoltà o che devono accudire persone fragili o in isolamento del centro storico.

giovedì, 12 marzo 2020, 17:48

L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione del termine di presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie per l'anno 2019. La nuova data di riapertura dell’accettazione delle domande e quella di termine per la consegna delle stesse saranno individuate solo successivamente

giovedì, 12 marzo 2020, 17:40

Il prefetto di Lucca Francesco Esposito fa appello al senso di responsabilità di ognuno e invita tutti a rimanere a casa, uscendo solo per esigenze lavorative, di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità .

giovedì, 12 marzo 2020, 14:47

Appello di Confcommercio, nel recepire una segnalazione proveniente dalla Prefettura di Lucca, ai negozi di prima necessità come ad esempio gli alimentari, affinché restino aperti anche in questi giorni di emergenza legata al coronavirus