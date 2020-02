Porta Elisa News



Deoma: "La classifica la guardiamo il 3 maggio"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:11

Mario Santoro, direttore generale rossonero, non si risparmia nei complimenti sinceri alla Sanremese: "Dobbiamo ringraziare la Sanremese per l'ospitalità Lucca sarà sempre casa vostra e oggi abbiamo visto due belle squadre, E poi devo ringraziare i tifosi, ci riempie di orgoglio. Poi chiaro che siamo felici per la vittoria. Primi in classifica? Oggi una giornata calda, ma la classifica non si guardava prima e non si guarda oggi. Andiamo avanti giorno per giorno e già pensiamo al Casale".

Daniele Deoma, mette acqua sul fuoco dell'entusiasmo, la strada del resto è lunga: "Oggi una partita di Lega Pro e non di serie D con una cornice straordinaria, la Sanrmese è stata costruita in modo importante e anche all'andata aveva dimostrato il suo valore venendo al Porta Elisa a viso aperto. Siamo stati bravi, fortunati e umili: la classifica non si guarda, siamo nati a agosto, dobbiamo solo lavorare. Appena pensiamo di essere diventati bravi, la scoppola è dietro l'angolo. Il resto sono chiacchiere: la classifica si guarda il 3 di maggio, gli altri risultati non mi interessano, faccio la corsa sulla mia squadra. Capolista? I conti si fanno alla fine. I due volti della gara? Le partite sono così, è un campionato difficile dove ci sono gli avversari e oggi era un avversario importante. Non dimentichiamoci che il mister è stato straordinario stravolgendo la partita. Sarebbe bello giocare tutti i 90 come il secondo tempo. Ora godiamoci la vittoria".