Porta Elisa News



Fallimento Lucchese Libertas, ecco l'udienza per la fideiussione

martedì, 3 marzo 2020, 08:07

Fideiussione della defunta Lucchese Libertas, l'udienza dinanzi al Collegio di garanzia del CONI per verificare se era valida è stata fissata per il 16 marzo prossimo. Lo annuncia il curatore fallimentare Claudio Del Prete che aveva deciso di battere la strada del rircorso per tentare di far affluire nelle casse nuove denaro per pagare, parzialmente, i tanti creditori della società fallita nel giugno scorso.

A febbraio scorso, come si ricorderà, si tenne al Tribunale fallimentare di Lucca la prima udienza della società che nel dicembre del 2018 era passata di mano da Città' Digitali e Aldo Castelli per poi fallire pochi mesi dopo. L'udienza per l'accertamento dello stato passivo, ovvero della massa dei debiti cumulati dalla società, evidenziò circa 3 milioni di euro di debiti.

E i crediti, allo stato, sono solo circa 400mila euro, decisamente insufficienti per pagare i creditori privilegiati (che ammontano a 2 milioni di euro) e insufficienti anche per pagare lo staff e i calciatori (il cui credito è pari a circa 500mila euro). Ecco una delle ragione che hanno spinto nei mesi scorsi Del Prete a provare la carta del ricorso sulla fideiussione che la Lega Pro e la Figc ritennero non valida, ingenerando peraltro il meccanismo che ha aperto la strada a ai numerosi punti di penalizzazione e al blocco del versamento dei contributi.

Una situazione comunque complessa, che lo stesso Del Prete fotografà sempre a febbraio: Faremo alcune azioni revocatorie e valuteremo eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori. Quello che è certo è che nonostante i reiterati aumenti di capitale nel tempo, il patrimonio della società era meno di quanto si voleva far apparire". La prossima udienza (a Lucca) e' fissata per il 7 luglio: servirà' a definire eventuali domande di creditori presentate in ritardo.