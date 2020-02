Fallimento Lucchese Libertas: l'ammontare del credito dei tesserati

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 4 febbraio 2020, 19:33

Primo allenamento per l'esterno mancino Davide Principi, ultimo arrivato in casa rossonera. La squadra è tornata al lavoro per preparare il match casalingo di domenica contro il Casale. Mancherà Cruciani per squalifica, al suo posto ballottaggio tra Lionetti, Fazzi e Nolè

martedì, 4 febbraio 2020, 16:16

Prima udienza in Tribunale: i debiti sono vicini ai 3 milioni di euro, all'attivo solo 400mila euro. Del Prete (curatore fallimentare): "Nonostante i reiterati aumenti di capitale, il patrimonio netto era inferiore a quanto si voleva far apparire". Prossima udienza a luglio

martedì, 4 febbraio 2020, 11:21

Anche i rossoneri hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal progetto "Atleti al tuo fianco" sull'importanza del sostegno ai malati di cancro. Squadra e staff hanno posato per una foto con le mani unite sotto il sorriso, due elementi che simboleggiano la vicinanza.

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:54

Giusto, come continuano a ripetere i dirigenti rossoneri, rimanere con i piedi ben saldi per terra e restare concentrati sulle prossime gare, ma per ventiquattro ore è lecito anche godersi la soddisfazione del primato in classifica, frutto di lavoro e sacrifici