Il prof Guidi: "Ecco come proteggeremo la forma dei rossoneri..."

sabato, 7 marzo 2020, 18:10

di diego checchi

Riccardo Guidi, storico preparatore atletico dei rossoneri, fa il punto della situazione in questo periodo di sosta forzata e chiarisce che tipo di lavoro ha in mente di fare con i suoi ragazzi: "Nella mia lunga esperienza di preparatore una cosa del genere non mi è mai capitata ma in maniera similare è accaduto un periodo di sosta invernale durante un campionato di Serie C in cui ci fermammo per tre settimane. Sull'esperienza di ciò cercheremo in ogni modo di mantenere la settimana "tipo", per non far perdere né abitudini né ritmo ai ragazzi".

Durante queste settimane farete delle amichevoli?

"Con questa emergenza sanitaria non è facile organizzare amichevoli perchè non dipende solo dallo staff tecnico ma soprattutto dalle direttive medico-sanitarie legate agli impianti, agli spostamenti e a quant'altro ci viene chiesto di garantire. Cercheremo quindi soprattutto di recuperare lo stato di forma di quei giocatori che in questo momento per un motivo o per un altro non sono al top. Non sarà facile anche gestire l'emotività del momento. E' purtroppo una situazione sconosciuta a tutti noi".

Che cosa pensa appunto della situazione anche dal suo punto di vista di professore impegnato in attività scolastica?

"Vorrei rispondere come l'allenatore del Liverpool, Klopp, ovvero che a precisa domanda ha risposto che di queste cose ne devono parlare soltanto chi è della materia, ma non mi posso astenere dal dire che sono rimasto scosso dalla decisione di chiudere le scuole, perchè è un evento senza precedenti e signifa anche che il problema è più grave di quel che si pensi".

Tornando alla Lucchese, la squadra sarà pronta per questo rush finale dove forse si troverà a giocare più partite alla settimana?

"Sicuramente sì. Abbiamo una rosa ampia ed anche sotto il profilo degli under siamo coperti e quindi direi che la squadra è pronta".