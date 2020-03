Porta Elisa News



Infermeria rossonera, il punto della situazione

venerdì, 6 marzo 2020, 12:19

di diego checchi

La squadra oggi farà l’ultimo allenamento della settimana, ma al di là dell’allenamento che conta relativamente, le persona hanno voglia di capire come stanno i rossoneri che non sono al 100%. Partiamo da Ligorio: il giocatore si è completamente ristabilito, ha giocato uno spezzone di partita di campionato e ha disputato buona parte dell’amichevole a porte chiuse contro la Carrarese non accusando nessun fastidio. Quindi è a completa disposizione.

Stesso discorso per Lici, mentre Vignali e Nannelli stanno lavorando a parte, ma i loro fastidi non dovrebbero preoccupare più di tanto e dalla prossima settimana si dovrebbe nuovamente aggregare al gruppo. Situazione di versa invece per quanto riguarda Mattia Gallon. L’attaccante rossonero ha un problema al ginocchio che all’apparenza può sembrare un piccolezza perché in gergo si dice che ha infiammato la bandelletta. Quando il giocatore forza e fa qualcosa di più intenso, torna a sentire dolore. Di conseguenza deve ancora rientrare con il gruppo e a dire la verità non è possibile ancora stabilire i tempi di recupero. È un peccato perché il giocatore avrebbe fatto molto comodo alla squadra di Monaco. Anche nel caso in cui avesse voluto cambiare modulo a partita in corso, mettendosi con due punte e quattro centrocampisti. Ma purtroppo l’ex del Licata, dall’allenamento del 31 dicembre scorso non è stato più bene.