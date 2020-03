Porta Elisa News



La Serie C valuta l'annullamento del torneo

martedì, 31 marzo 2020, 12:20

di diego checchi

È veramente un grande caos nel calcio e i diretti interessati dovrebbero fare una cosa: stare zitti e prendere atto delle decisioni del governo, poi, di conseguenza, poter provare a stilare un programma di lavoro. La Lucchese lo sta facendo e infatti Deoma e tutta la Lucchese preferiscono non commentare le indiscrezioni che provengono da diversi organi di informazione ma aspettare per capire quale decisione ufficiale prenderà la Lega. Soltanto dopo si esprimeranno. Adesso questa ci pare la posizione più giusta da tenere.

Ma qualcosa si sta muovendo. Intanto la Serie C si ritroverà in conference call con la Lega per chiedere l’annullamento del campionato e l’85% delle società sono d’accordo. Le prime delle classi un po’ meno. Da capire se Ghirelli adotterà questo provvedimento. Le società che chiedono l’annullamento, risparmierebbero le mensilità da marzo a giugno e anche i contributi Inps e tutto ciò che ne consegue. La domanda sorge spontanea: se verrà annullato il campionato, le promozioni e le retrocessioni saranno bloccate? Ciò riguarderebbe inevitabilmente tutte le altre Leghe. Ecco che sarebbe uno scoglio insormontabile.

Intanto il Ministro dello Sport Spadafora ha chiesto di stoppare tutto lo sport fino al 30 aprile compresi gli allenamenti. Ma c’è un dibattito in corso dato che la Serie A vorrebbe riprendere ad allenarsi dopo le festività pasquali. Di conseguenza non è stata ancora presa una decisione in merito. C’è spaccatura anche fra i presidenti, c’è chi vorrebbe giocare e chi no. Insomma, un caos totale. Per quanto riguarda la Serie D, vi riportiamo un’ipotesi di calendario lanciata dal Presidente della Folgore Caratese e Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello che prevede una chiusura di campionato attraverso playoff e playout.

Play off e Play out per decidere promozioni e retrocessioni

Sosta forzata nei mesi di Aprile e Maggio

Play off e play out distribuiti nel mese di giugno, con finestra massima entro il 15 luglio. Con questo schema si evita luglio, chiusura attività il 28 giugno 2020.

Si salvaguardano anche i rimborsi dei calciatori che perderebbero marzo e aprile ma si garantirebbero giugno.

PLAY OFF

Parteciperanno le squadre che alla classifica attuale saranno posizionate come: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^

Regolamento:

1^ salta primo turno play off

2^ vs 7^ andata e ritorno. Gara di andata su campo della 7^, ritorno in casa della 2^. In caso di parità al termine dei 180 minuti regolari passerà la squadra meglio posizionata in classifica

3^ vs 6^ andata e ritorno. Gara di andata su campo della 6^, ritorno in casa della 3^. In caso di parità al termine dei 180 minuti regolari passerà la squadra meglio posizionata in classifica

4^ vs 5^ andata e ritorno. Gara di andata su campo della 5^, ritorno in casa della 4^. In caso di parità al termine dei 180 minuti regolari passerà la squadra meglio posizionata in classifica

Turno successivo: GARA 1 la prima in classifica affronterà la squadra (peggio posizionata in campionato all’interruzione della stagione regolare)

GARA 2 accoppiamento deciso in base al sorteggio presso la LND e in diretta sui social LND

Le gare si disputeranno in due partite di andata e ritorno. Andata sul campo della squadra peggio posizionata in classifica nella regular season. Ritorno sul campo della migliore posizionata nella regular season. Al termine dei 180 minuti non sono previsti supplementari ma passa la squadra meglio posizionata in classifica di regalare season.

Finale: Gara secca in campo neutro: In caso di parità dei 90 minuti si andrà ai supplementari. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

SQUADRA VINCITRICE PROMOSSA IN SERIE C 2020-2021

PLAY OUT

Parteciperanno le squadre che alla classifica attuale sono posizionate come: 11^, 12^, 13^, 14^, 15^, 16^, 17^, 18^ (girone a 18) /

13^, 14^, 15^, 16^, 17^, 18^, 19^, 20^ (se girone a 20)

Gare di andata e ritorno. Partita di andata da disputare sul campo della squadra peggio posizionata nella classifica della regular season. Gara di ritorno da disputare sul campo della meglio posizionata in classifica durante la regular season.

Al termine dei 180 minuti, in caso di parità, retrocederà la squadra peggio posizionata in classifica al momento dell’interruzione del campionato.

DATE PLAY OFF:

PRIMO TURNO: 31 MAGGIO E 7 GIUGNO

SEMIFINALI: 14 GIUGNO E 21 GIUGNO

FINALE: 28 GIUGNO

DATE PLAY OUT:

PARTITA DI ANDATA: 14 GIUGNO

PARTITA DI RITORNO: 21 GIUGNO

FINALE DI COPPA ITALIA: MERCOLEDI 24 GIUGNO