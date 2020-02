Porta Elisa News



L'ex rossonero Gabbia debutta in Serie A

martedì, 18 febbraio 2020, 08:08

Dopo il Porta Elisa, ecco San Siro: l'ex rossonero Matteo Gabbia ha esordito in Serie A durante il posticipo di ieri sera tra il Milan e il Torino. Il difensore ha preso il posto di Kjaer al 44' del primo tempo, dopo che Musacchio ha rifiutato di entrare per un problema al polpaccio. Un esordio dunque a sorpresa, ma che ha impressionato un po' tutti per la sicurezza con cui il classe 1999 ha saputo affrontare la prova.

Un esordio indimenticabile nella Scala del calcio, con i tifosi milanisti, scettici all'inizio, che gli hanno riservato applausi per la sicurezza mostrata. Alla fine, i complimenti anche di un mostro sacro come Ibraimovic e una dedica da brivido perché quella scorsa stagione a Lucca (29 presenze e un gol) non potrà mai essere dimenticata. "Dedico questa partita ai miei nonni - esordisce ai microfoni di Sky - e ringrazio i miei compagni della Lucchese che mi hanno fatto crescere: è il coronamento di un sogno per cui ho lavorato duro. Ibra? Mi ha detto solo 'bravo', lui non è che parli moltissimo...".