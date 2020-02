Porta Elisa News



Lucchese al lavoro, verso (forse) il big match

venerdì, 28 febbraio 2020, 19:02

Ultimi due giorni di lavoro in casa rossonera prima di staccare per altri due giorni per poi ritrovarsi martedì prossimo alle ore 14,30 quando inizierà la settimana tipo in attesa di capire se l'8 marzo, il campionato riprenderà oppure no e se l'emergenza Coronavirus sarà terminata.

Domani la squadra allenata da Monaco svolgerà un allenamento congiunto, rigorosamente a porte chiuse, a Carrara dove affronterà la formazione di Silvio Baldini, seconda forza del Girone A del campionato di Serie C. Questa sgambata servirà a Monaco per mantenere la condizione atletica della rosa e per non perdere il ritmo partita. Con ogni probabilità salteranno la sgambata Fazzi, alle prese con l'influenza, e Vignali e Lionetti che hanno qualche piccolo fastidio.

Capitolo Juniores. Come abbiamo già detto qualche giorno fa, la squadra di Graziani sarà regolarmente in campo all'Acquedotto e affronterà i pari età del San Donato Tavarnelle, il fischio d'inizio sarà alle ore 15,30.