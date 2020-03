Porta Elisa News



Lucchese-Prato, sospesa la vendita dei biglietti

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:24

Lucchese-Prato, si va verso le porte chiuse o il rinvio dopo l'annuncio del governo di nuovi e più stringenti provvedimenti per le manifestazioni in luogo pubblico. Nel frattempo, la Lucchese, in via prudenziale, ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti.

"Considerati i continui sviluppi della situazione sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus e in attesa delle decisioni del Governo e della Lnd – si legge in una nota della società rossonera – la Lucchese comunica che oggi mercoledì 4 febbraio viene sospesa la prevendita dei biglietti per il derby Lucchese-Prato".