Porta Elisa News



Monaco: "Godiamoci questa vittoria e da martedì si pensa al Casale"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:56

Mister Monaco è visibilmente soddisfatto al termine della gara con la Sanremese : "Nell'intervallo ho detto ai miei che dovevamo cambiare atteggiamento. Fisicamente ci siamo e quindi avevamo tutte le possibilità per ribaltare il risultato, bisognava solo entrare con il piglio giusto. Loro sono partiti forte, come avevo già detto ieri in conferenza stampa, la Sanremese è stata la migliore avversaria che abbiamo avuto al Porta Elisa; nel primo tempo abbiamo avuto molte difficoltà sugli esterni dove Scalzi e Spinosi hanno dimostrato tutte le loro qualità. Nella ripresa, però, chi è entrato lo ha fatto con il giusto atteggiamento e questo è importante, dimostra che tutti sono concentrati sull'obiettivo comune che è la Lucchese".

"Con il cambio di modulo si è vista una Lucchese più compatta? È normale che quando devi recuperare bisogna cambiare qualcosa, ma al di là del modulo, ripeto che sono gli uomini a fare la differenza e credo che soprattutto Bitep sia entrato benissimo ed ha cambiato la partita. Adesso ci godiamo questa vittoria e da martedì cominceremo a pensare al Casale, che è una squadra forte che si è rinforzata ulteriormente nel mercato di gennaio. Anche oggi si è visto la Lucchese è una squadra da trasferta? Non direi, anche in casa abbiamo fatto vittorie importanti, chiaramente sappiamo che quando vengono a Lucca tutte fanno la partita della vita e quindi è più difficile. I tifosi?"Sono sempre eccezionali, quando ho visto la curva piena mi sono venuti i brividi e mi sono tornati in mente in tempi in cui scendevo io in campo. Penso che anche loro siano contenti della squadra, questi sono ragazzi che come si dice finiscono sempre con la maglia bagnata".