Monaco: "E' una giornata felice"

domenica, 16 febbraio 2020, 17:22

Francesco Monaco non guarda la classifica, ma è chiaro che i risultati di oggi regalano un sorriso: "Devo fare i complimenti al Savona: quando ci sono queste situazione societarie, o i gruppi si compattano o fanno come qui e fanno bene. Oggi partita sofferta anche se meritata, non era facile portare a casa i tre punti, ci siamo riusciti e sono contento per i nostri tifosi che ci sono stati vicini, bravi i ragazzi a vincere. E' una giornata felice e da martedì penseremo al Ligorna".

"L'espulsione? Non ho visto, mi è parso che avesse fatto fallo il centravanti avversario ma non ho visto se ha fatto fallo Maikol. Remorini? Era già stato ammonito, aveva una botta della scorsa settimana e ho voluto cambiarlo perché stavamo soffrendo. Bitep? Lo voleva a tutti i costi, sono contento, il ragazzo è migliorato, sta crescendo, è il primo anno che gioca a questi livelli".