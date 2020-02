Porta Elisa News



Monaco: "Sappiamo qual è l'importanza della partita"

sabato, 22 febbraio 2020, 14:09

di diego checchi

Mister Monaco alza la guardia e fa capire che quella con il Ligorna non sarà una partita facile come potrebbe sembrare. il tecnico parla però anche dell’episodio che ha portato alla squalifica per tre giornate di Benassi: “Innanzitutto volevo fare solo un commento sulla qualifica di Benassi, un giocatore esperto come lui non può cadere in certi tranelli, meno male che non ha compromesso la gara di domenica. Certo che l’attaccante lo ha provocato per tutto il tempo e anche in modo furbo ma sapevamo che tipo di ambiente avremmo trovato in campo e ne avevamo anche parlato… speriamo gli tolgano una giornata ma ci credo poco. Per quanto riguarda la squadra, poi, abbiamo recuperato Bartolomei che sarà convocato, come anche Ligorio che sta discretamente, ha fatto tutta la settimana con una certa intensità e ho visto che sta molto meglio.

Lici ha avuto un piccolo risentimento e quindi non sarà convocato mentre sarà in panchina Lucarelli.

Sappiamo qual è l’importanza della gara e già da inizio a settimana abbiamo parlato del Ligorna. Non dovremo cadere in atteggiamenti presuntuosi, cosa che comunque non è nelle corde di questo gruppo. Dobbiamo cercare di fare subito la partita e fare vedere quali sono le nostre intenzioni, con il rispetto di una squadra che viene da una striscia abbastanza positiva e tenendo presente che come al solito, chi viene al Porta Elisa da sempre qualcosa in più. E poi sappiamo che la classifica è corta, questo è un campionato molto equilibrato e bisogna fare molta attenzione, perché sono tante le pretendenti alla vittoria e c’è anche il Seravezza che ha 40 punti”.

Potremmo vedere Iadaresta e Bitep dall’inizio?

“Potrebbe essere una soluzione, hanno giocato insieme con buoni risultati ma farli partire insieme potrebbe voler dire lasciare in panchina alcuni ragazzi che stanno facendo bene”.

A centrocampo chi giocherà tra Lionetti e Nolè?

“Il dubbio c’è, ma bisogna mettere in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico, non possiamo regalare niente agli avversari. Poi si possono anche valutare gli aspetti tecnici e tattici”.