Monaco: "Un'altra vittoria sofferta"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:29

Francesco Monaco incassa altri tre punti sofferti alla fine di una gara davvero complicata ma che lascia la Lucchese in testa: "Eravamo partiti bene anche se abbiamo fatto fatica a fraseggiare, poi è stato espulso Papini, e per me non era un fallo da espulsione né chiara occasione da gol, a quel punto è stata sofferta sino alla fine del primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria, siamo contenti: un'altra vittoria di sofferenza, significa che c'è da soffrire sino alla fine. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del fraseggio, ci sono margini".

"Due gare di fila in dieci non è facile, ma è venuto fuori il carattere di questo gruppo, chi è subentrato ha fatto bene. Sono contento per il bel gol di Iadaresta, e sappiamo che gli attaccanti vivono per i gol. Ligorio? Deve prendere ritmo, dopo tre mesi di assenza non mi potevo aspettare di più, deve migliorare la condizione fisica e abituarsi a certe giocate. Ora dobbiamo cambiare in difesa viste le squalifiche, ci penseremo da martedì. Sempre che si giochi a Fossano".