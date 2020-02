Porta Elisa News



Monaco inizia a provare le soluzioni in difesa

giovedì, 20 febbraio 2020, 17:42

di diego checchi

Mister Monaco ha mischiato un pò le carte e francamente capire che tipo di formazione scenderà in campo con il Ligorna, a oggi, è difficile. Ligorio ha giocato nel primo tempo in coppia con Papini e nel secondo tempo è andato a rinforzare la formazione Juniores, questo perchè il giocatore ex Picerno potesse fare tutti i novanta minuti. E' impossibile fare percentuali sul suo utilizzo in vista di domenica ma il giocatore sembra completamente ristabilito, sarà il mister ovviamente a scegliere la soluzione migliore che potrebbe essere anche quella di Meucci insieme a Papini. Il giocatore oggi al Porta Elisa è stato provato in coppia con Matteoni nella ripresa. L'altra alternativa è che giochino sia Ligorio che Meucci, il primo in difesa e il secondo a centrocampo.

Per il resto, difficile che la formazione si discosti più di tanto da quella che ha vinto domenica a Savona, anche se non è ancora chiaro se si andrà avanti con il modulo 4-2-3-1 oppure se si opterà per il 4-3-3. Diversi sono i ballottaggi sia a centrocampo che in attacco. I sicuri di giocare sono Coletta fra i pali, Bartolomei e Papini in difesa, Cruciani in mezzo al campo, Nannelli e Iadaresta in attacco. Per tutte le altre maglie bisognerà aspettare la seduta di rifinitura che ci sarà sabato mattina. Lici e Gallon hanno lavorato a parte e quindi il difensore non è detto che venga convocato.