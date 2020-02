Porta Elisa News



Monaco sceglie con chi sostituire Cruciani

giovedì, 6 febbraio 2020, 18:41

di diego checchi

Ci sono ancora un paio di giorni per capire quale formazione farà Monaco in vista del Casale. Diversi sono i dubbi e il primo è su chi sostituirà Cruciani. Lionetti, Nolè e Fazzi lottano per una maglia con l'ex Rimini che ha dimostrato di stare bene e di essersi ben inserito nei meccanismi della squadra.

Il secondo dubbio è su chi giocherà a sinistra: si continuerà con Lici oppure verrà riproposto Soldati? Che nel secondo tempo della partita contro la Sanremese ha dimostrato di essere in ottima forma. Un altro dubbio riguarda chi giocherà tra Remorini e Vignali, e bisogna dire che Vignali, in questi giorni, ha avuto un attacco febbrile e si è allenato a parte, anche se non è detto che da qui a domenica non possa essere a disposizione. Insomma, quelli sicuri di giocare sono Coletta in porta, Bartolomei, Benassi e Papini in difesa, Meucci a centrocampo e Iadaresta e Nannelli in attacco.

Tutti gli altri sono in ballottaggio ed è giusto che Monaco, avendo tanti uomini a disposizione, tenga tutti sulla corda senza concedere vantaggi agli avversari. Si sta riprendendo anche Ligorio e chissà che non possa essere convocato. Il giocatore ha disputato la partitella in famiglia mentre Gallon è ancora out e non sappiamo quando potrà tornare a disposizione. Il classe 2002 Principi ha giocato con la formazione Juniores ed ha fatto vedere delle ottime cose. Un gran mancino e bravura nel dribbling sono le sue principali caratteristiche. Un'annotazione la vogliamo fare su Bitep, che con il passare dei giorni sta riuscendo ad esprimere tutto il suo potenziale anche in allenamento, questo giocatore è cresciuto molto, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale ed il merito è tutto di mister Monaco ed dello staff tecnico.