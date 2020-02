Porta Elisa News



Nuovo spareggio, con il primato da difendere

sabato, 8 febbraio 2020, 15:49

di diego checchi

Una partita tutta da vedere e da godere, quella di domani, perché sarà un vero e proprio scontro diretto e si affronteranno due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma. La Lucchese è prima in classifica ed il Casale è solo tre punti sotto, quindi cosa dovrà fare la squadra di Monaco? Non sbagliare l’approccio e cercare di giocare sugli stessi standard per tutti i 90’.

Adesso è importante guardare partita per partita pensando solo ad affrontare al meglio la formazione di Buglio. Per questa gara, che la Lucchese giocherà con la nuova maglia celebrativa dei 115 anni presentata ieri, il tecnico dovrà rinunciare allo squalificato Cruciani e al suo posto, il candidato numero uno è Lionetti, il centrocampista arrivato una settimana fa dal Rimini che ha già esordito nella sfida di Sanremo, anche se ha giocato solo pochi minuti.

In ballottaggio, però, ci sono anche Nolè e Vignali, con quest’ultimo che potrebbe giocarsela con Remorini. Da capire chi giocherà a sinistra in difesa, anche se a nostro avviso la spunterà ancora Lici su Soldati. Vignali, invece, dovrebbe partire dalla panchina dato che in settimana non è stato bene e quindi ci sarà spazio per Remorini. Al Porta Elisa ci aspettiamo un pubblico numeroso, considerando che da Casale arriverà un cospicuo numero di tifosi. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Lici, 4 Meucci, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Lionetti (Nolè), 9 Iadaresta, 10 Fazzi, 11 Remorini (Vignali). A disposizione: 12 Luglio, 13 Soldati, 14 Matteoni, 15 Nolè (Lionetti), 16 Presicci, 17 Panati, 18 Tarantino, 19 Bitep, 20 Vignali (Remorini). Allenatore: Monaco.