Rinviati gli Europei di calcio al 2021

martedì, 17 marzo 2020, 18:43

Ora è ufficiale: i prossimi Europei si giocheranno nel 2021, dall'11 giugno all'11 luglio. Un anno dopo quanto previsto. Lo comunica la Uefa sul proprio sito. A causa del Coronavirus la Uefa ha deciso di rinviare la manifestazione, la cui apertura era prevista per il 12 giugno a Roma di dodici mesi.

"Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali per uomini e donne – si legge sul sito dela Uefa – sono state sospese fino a nuovo avviso. Le partite dei play-off di UEFA EURO 2020 e le amichevoli internazionali, in programma per la fine di marzo, saranno giocate nella finestra internazionale all'inizio di giugno, con riserva di una revisione della situazione. Euro 2020 doveva svolgersi in dodici città d'Europa dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Le nuove date proposte sono l'11 giugno - 11 luglio 2021. La UEFA vorrebbe rassicurare gli acquirenti di biglietti e i clienti di ospitalità esistenti che se non possono partecipare al torneo nel 2021, il valore nominale dei loro biglietti e pacchetti verrà rimborsato per intero".