Porta Elisa News



Ripresa degli allenamenti: prima fatica per Principi

martedì, 4 febbraio 2020, 19:33

di diego checchi

Ecco Davide Principi. Un esterno mancino dalle ottime potenzialità. La Lucchese lo ha preso venerdì scorso in chiusura di mercato ed oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra rossonera. Svelto, scattante e bravo nel dribbling. Sono queste le peculiarità del ragazzo classe 2002 del quale ne sentiremo parlare. Per quanto riguarda l'allenamento della squadra bisogna sottolineare che tutti erano presenti e si è svolto sotto un vento fortissimo. Da segnalare in vista di domenica che mancherà lo squalificato Cruciani e quindi potrebbe scoccare l'ora da titolare di Lionetti, il giocatore arrivato dal Rimini che ha esordito con i rossoneri nella trasferta di Sanremo. Non sono da escludere nemmeno le candidature di Nolè e Fazzi considerando in questo momento Meucci titolare inamovibile. Staremo a vedere quello che deciderà in settimana mister Monaco. C'è curiosità anche per vedere i progressi che faranno Ligorio e Gallon che per la prima volta dopo l'infortunio potrebbero essere inseriti nuovamente nella lista dei convocati. Insomma il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta e con il suo staff siamo sicuri che farà le dovute considerazioni su chi utilizzare in una partita importantissima come quella contro il Casale, terza forza del campionato a soli tre punti dalla Lucchese, al Porta Elisa. Per domani è prevista la consueta doppia seduta.